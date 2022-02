C'est la goutte de trop pour les professionnels. Après deux années compliquées, eux aussi payeront plus de taxe. Ce sera 247 euros supplémentaires pour les locaux-commerciaux, plus de 1 800 euros pour les établissements industriels. Même si c'est nécessaire pour les finances de Strasbourg, selon un restaurateur, le moment est mal choisi. Près de 200 000 ménages seront concernés par cette augmentation. Elle permettra de créer 300 postes dans le service public et de financer le développement des transports en commun de la métropole.