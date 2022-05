Encore une journée rouge sur les routes

Chacun sa méthode pour occuper le temps. Arnaud, venu de région parisienne, en profite pour nettoyer sa voiture car après tout, il risque d'y passer du temps. Et c'est encore plus sportif quand on a des enfants. Pour Morgane, Paul et le petit Mattéo, objectif : plage de Deauville (Calvados). Leur temps s'est rallongé d'une heure, alors en attendant, ils chantent dans la voiture, ils font des animations pour ne pas s'ennuyer et puis le temps passe vite.