VIDÉO - Lille : pourquoi la ville s'effondre

Depuis le 12 novembre 2022, rien n’a bougé. Les affaires des anciens locataires sont encore dans les décombres, celle de Constantin aussi. Avec ses colocataires, il avait donné l’alerte juste avant l’effondrement des deux immeubles qui a fait un mort. Trois mois plus tard, il n’a toujours aucune réponse. "Ça m'intéresse de savoir. Au moins que l'enquête se finisse pour connaître la cause et que la mairie puisse prendre des mesures pour que ça n'arrive plus", explique-t-il.

Pour les deux bâtiments effondrés, le parquet de Lille a ouvert une enquête pour homicide involontaire. Mais il y a d'autres cas dans la ville. Dix habitations sont menacées.