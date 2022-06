EPR de Flamanville : au cœur d'un chantier hors normes

La salle des machines est par exemple terminée à 100%. Et l'immense turbine, grande comme un Airbus A 380, ne demande qu'à produire de l'électricité. Dans les couloirs, presque tous les murs sont peints. Et jusqu'à la salle de contrôle, l'EPR peut sembler fonctionner presque normalement. Ce qui ne fonctionne pas encore, c'est le cœur du réacteur. La fameuse piscine est toujours vide. Le combustible doit y être chargé dans un an.