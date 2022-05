VIDÉO - L'huile d'olive a un nouveau champion du monde, et il est Français

Fils et petit-fils d'agriculteur, Eric travaille tous les jours sur ses parcelles, où il possède plus de 10.000 oliviers. Une petite production artisanale qui fait la réputation de toute une région. "Nous, on est agriculteurs. On reste simples, on est des gens de la terre, de la campagne. Là, c'est un coup de projecteur mais c'est notre travail au quotidien qui permet ce genre de résultat", souligne-t-il avec humilité. Inutile de dire que cette terre ardéchoise fait bien des jaloux, surtout l'Espagne et l'Italie, les plus gros producteurs d'huile d'olive.