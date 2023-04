Quand les travaux pimentent la visite à Espelette

C'est sur décision des experts qu'un échafaudage a été installé pour prévenir les risques d'effondrement. C'est un travail effectué sous le regard étonné des touristes et des habitants. Il y a une semaine, l'immeuble a été évacué et ses habitants, relogés. Depuis, la mairie tente de sécuriser les lieux et de limiter les conséquences sur la vie du quartier. La fermeture complète de la rue devrait durer au moins un mois. La mairie devrait ensuite mettre en place un passage pour les piétons.