Etape gastronomique dans le Morvan

Ce n'est pas Olivier, notre cueilleur de champignons qui va vous dire le contraire. Les chanterelles cueillies dans les sous-bois vont accompagnées un autre plat typique du Morvan : les œufs en meurette. Des œufs pochés et accompagnés d'une sauce au vin rouge. Une recette imaginée autrefois avec les restes du bœuf bourguignon qu'on consommait à midi. Est-ce que c'est bon ? On vous laisse juger. Pas besoin d'en dire trop, on dit que les Morvandiaux sont des gens de peu de mots.