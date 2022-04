Évasion sur la fabuleuse rivière d'Étel

Dans les années 70, deux usines y transformaient les thons et les sardines pour la France entière. Les conserveries ont fermé les unes après les autres et les maisons de pêcheurs ont été investies par de chanceux vacanciers. Si les armateurs ont tourné le dos à Étel et lui ont préféré le port de Lorient, c'est parce qu'un danger invisible menace les bateaux. À l'entrée de la rivière, les vagues dessinent une crête et semblent alerter sur la présence d'un monstre sous-marin. Un banc de sable qui ne cesse de se mouvoir et crée des courants contraires.