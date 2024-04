Ces trois frères charpentiers construisent des skateparks hors du commun

Comment marier la passion du skateboard et la restauration de monuments historiques ? C'est le défi que se sont lancés trois frères charpentiers-couvreurs et créateurs de skateparks. En 25 ans, ils ont transformé l'entreprise familiale.

Les frères Merlot ont repris l’entreprise de charpente créée par leur père et se sont lancés dans la conception de skateparks il y a deux décennies. Notamment celui de Montpellier, inauguré au printemps 2023, et qui s'avère le plus grand d’Europe. Pas commun, donc.

Dans la fratrie, Frédéric Merlot assure le travail créatif. Pour les charpentes comme pour les rampes de skate, il a commencé en dessinant à la main. Aujourd'hui, tout se fait sur ordinateur pour piloter des machines de pointe. Chaque structure est entièrement assemblée à l'atelier. Il faut obtenir une coupe parfaite, ajuster les pièces au millimètre près.

Le terrain de jeu quotidien de son frère est plutôt différent. Fabrice passe d'une restauration d'église à celle d'un château.

L'entreprise a donc réuni deux univers. Eric, le troisième frère, assure le développement commercial. Pour les rampes de skate comme pour les charpentes, il met en avant la qualité du bois. Qu'ils travaillent pour le monde du skate ou celui du patrimoine, leurs talents se complètent. Découvrez l'univers de ces trois frères dans le sujet en tête de cet article.