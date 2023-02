Fête du citron à Menton : on se presse en coulisses

C’est une fourmilière survitaminée, où tous les jours depuis trois semaines, 60 personnes travaillent à la décoration des sept motifs installés dans les jardins de la ville de Menton (Alpes-Maritimes) pour la Fête du citron. Les agrumes, citrons et oranges, sont accrochés un à un et à la main sur des structures géantes métalliques. On appelle cela le fruitage. Participer à cet événement unique au monde est une fierté pour ces agents municipaux. Perchés à plusieurs mètres de haut ou allongés, ils sont les artisans de la fête. Ce drôle de chantier coloré est supervisé par Caroline Gervais au pas de course pour tenir des délais. "C’est un véritable challenge. On travaille le week-end, on travaille autant que nécessaire", explique-t-elle.