Fête nationale : le retour des bals populaires

Il suffit de suivre les petites lumières pour trouver le reste des habitants. Boire un verre entre voisins et amis, c'est toute une ville qui célèbre enfin le 14 juillet après deux ans d'annulation. Aux fourneaux, le club de pétanque avec JB, as de la boule et de la frite : "Les frites, c'est le secret d'une fête réussie et à Pagny, c'est la tradition depuis des décennies".