VIDÉO - Fin du stationnement gratuit dans les villes françaises : les exemples de La Rochelle et de Montpellier

Un quartier résidentiel en bordure du centre-ville de La Rochelle (Charente-Maritime) aujourd'hui totalement gratuit, mais bientôt totalement payant. Il faut payer 150 euros par an pour garer une voiture dans la rue et 400 euros pour deux véhicules. Soit, comme le dit une habitante interrogée dans le sujet de TF1 ci-dessus, "un coût en plus".

Pour devenir plus respirables, de plus en plus de villes cherchent à désengorger leurs rues. La ville de La Rochelle a voté un plan radical : une extension de stationnement payant en échange de plus en plus de TER, de parkings relais gratuits, de vélos et de bus. Pour le maire Jean-François Fountaine, la ville y gagne en qualité de vie : "Ce qu'on ne veut pas, c'est chasser la voiture pour ceux qui en ont besoin, c'est chasser la voiture ventouse", explique-t-il. "Le seul moyen, c'est de rendre nos parkings payants de manière raisonnable. Ce n'est pas pénalisant, car il y a des alternatives". Et le nombre de cyclistes d'augmenter chaque année.