Fort des Rousses, 100 000 meules sous les terres

Celles qui profitent le plus des paysages du Jura, ce sont elles, les vaches montbéliardes, celles qui sont à l'origine de l'emblématique Comté. Ce fromage s'affine dans cet ancien fort militaire, désormais reconverti depuis 1997. Ses caves d'affinage insolites se visitent et attirent les vacanciers gourmands. Au menu, explications de la fabrication et petit quiz.