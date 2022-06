Fournitures scolaires : les prix vont augmenter

À la rentrée, on doit s'attendre à une hausse de 20% sur les feuilles, plus 40% sur les surligneurs et les calculatrices ou encore plus 15% sur un simple cahier. Selon ce producteur, impossible de faire autrement. Pour cause, dans un cahier, le papier représente la moitié du coût. Et depuis un an, il n'a jamais été aussi difficile de s'en procurer auprès du premier producteur mondial : la Chine.