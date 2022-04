France / Belgique : le match des gaufres

En Belgique, paraît-il, on peut goûter les meilleures gaufres. À Bruges, les visiteurs français ne se sont pas trompés. Dans ce restaurant, deux variétés s’opposent : la gaufre wallonne et la flamande. La bruxelloise, elle, est rectangulaire et plus diététique. Sa cousine liégeoise, elle, est ronde et plus dodue. En effet, les Belges ont un savoir-faire indéniable, mais les Français non pas à rougir.