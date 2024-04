Frelon asiatique : un plan national pour stopper sa prolifération

Les sénateurs ont adopté à l'unanimité, ce qui est rare, une proposition de loi pour lutter plus efficacement contre le frelon asiatique. Cette espèce invasive est présente dans tout le pays. Ils sont la terreur des apiculteurs.

Ils ne cessent de proliférer. Arrivé dans l'Hexagone, il y a vingt ans, le frelon asiatique est aujourd'hui un fléau difficile à éradiquer. À Guingamp, en Bretagne, la mairie distribue gratuitement des pièges à ses habitants. Cette campagne était lancée en ce début de printemps pour six semaines.

L'objectif est de capturer les reines fondatrices et ainsi empêcher la création de nids, parfois énormes. Leur destruction coûte très cher. Tous les ans, la commune de Guingamp (Côtes-d'Armor) consacre 8 000 euros à la lutte contre ce nuisible.

À Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, la destruction d'un nid facturée à 150 euros est à la charge du propriétaire. La potentielle prise en charge des prestations par l'État serait une bonne nouvelle pour les collectivités et les particuliers et surtout pour les apiculteurs. Les frelons asiatiques, prédateurs des abeilles, agissent très vite et font des ravages sur les ruches. La loi prévoit aussi un fonds d'indemnisation des apiculteurs victimes des frelons asiatiques.

