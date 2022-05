Fronde contre le stationnement payant sur le littoral de Bidart

Une petite révolution se prépare à Bidart, . En effet, à partir du 15 juin prochain, les parkings de toutes les plages deviendront payants jusqu'au 15 septembre. "On n'est pas content en tant que résident, on se sent chassé de toute part", s'indigne une habitante. Du côté des vacanciers, les réactions sont mitigées: "il faut laisser la place pour ceux qui ont du mal à marcher", "pour des gens comme nous qui n'ont pas les moyens, on se trouve vraiment lésé". Et pour un restaurant en bord de mer, il est difficile d'anticiper les conséquences.