Gariguette : la reine des fraises

Le plus souvent, elle est consommée nature, toute simple. Mais Servane connaît quelques recettes bien plus originales. Dans sa cuisine, elle aime s’amuser avec la gariguette. Elle prépare du poisson à la fraise, c’est surprenant. La première étape est de mariner le poisson dans un coulis de fraise fait-maison. Elle le met au frais pendant 20 minutes, juste le temps d’émincer un oignon, une courgette et encore un peu de fraises. Il ne reste plus qu’à dresser l’assiette. Ce plat local est un joli hommage à la Bretagne.