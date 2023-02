VIDÉO - "Ça fait mal au cœur" : les derniers coups de cloche d'une église avant sa démolition

Depuis plus de trente ans, il n'y avait plus de cérémonie religieuse dans l'église. La structure de l'édifice était trop dégradée et la toiture avait des problèmes d'étanchéité. Alors hier matin, les derniers coups de cloche ont retenti comme un symbole avant que le clocher ne soit détaché. Un chantier pas si technique, mais un peu spécial tout de même.