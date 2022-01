VIDÉO - Ce moniteur de ski de 93 ans ne vous laissera pas de glace

Deux heures de cours, de conseils et de bienveillances, alors les petits skieurs sont immédiatement conquis : "il skie très bien", "on peut faire du sport même si on est un peu âgé", "ça m'impressionne, c'est le meilleur prof que j'ai eu", témoignent ses élèves. À tel point qu'à Super-Besse (Puy-de-Dôme) et surtout dans son club de ski, Gérard ne laisse personne de glace. "C'est quelqu'un qui est au-dessus de la moyenne de tous les gens qu'on peut rencontrer, parce qu'à son âge, faire ce qu'il fait et avec la souplesse et la dextérité qu'il a, c'est incroyable", affirme un skieur.