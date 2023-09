VIDÉO - Gerberoy, un écrin pittoresque du XVIIe siècle

Dans le lacet des ruelles escarpées, on chercherait en vain une fausse note. Des maisons de briques et de bois joliment fleuries, aux toitures de tuiles, tout ici respire l'harmonie. Sans l'irruption bruyante d'un symbole de modernité, on croirait que le village est figé depuis le XVIIe siècle.

Sur ce village aux confins de la Normandie et de l'Oise, Christian Pillon est intarissable. La fameuse "maison bleue" est l'une des plus anciennes, parfaitement entretenue comme toutes les maisons du village. Une association vieille de plus d'un siècle y veille toujours et guide ces habitants.