VIDÉO - Gironde : bientôt la fin du ramassage des poubelles devant la porte, une mesure qui divise

Le gestionnaire des déchets, lui, avance que limiter les déplacements de camions de ramassage permettrait de diminuer les dépenses et donc les impôts des habitants, qui devraient encore augmenter dans les années à venir avec la hausse des taxes. À l'heure actuelle, chaque sortie d'un de ces camions coûte au moins 1000 euros. "On demande un effort aux administrés pour amener leurs déchets sur des points d'apport volontaire. Avec ces économies-là, on finance la stabilité de la fiscalité", assure Sylvain Guinaudie, le président du Smicval.

Ces quelques îlots seraient aussi plus écologiques. Installés depuis cinq ans dans le centre de Coutras, près de Bordeaux, le bac des déchets recyclables peut contenir jusqu'à cinq mètres cube, et est vidé chaque semaine. Cela ne convainc toutefois pas le maire (sans étiquette) du village, qui a lancé une pétition en ligne pour protester contre la mesure, rassemblant plus de 4300 signatures. "La problématique, c'est que les gens arrivent avec des sacs beaucoup plus gros (que l'orifice des bacs) et les laissent donc autour des containers", explique Jérôme Cosnard. "La commune est donc obligée de retraiter ces déchets puisqu'on ne veut pas laisser du dépôt sauvage toute la journée", s'irrite-t-il.