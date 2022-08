Glaçon : le cube de l'été

Dans les restaurants, il est gratuit pour les clients. Mais pour les patrons, chaque glaçon coûte deux centimes en moyenne. Et à la fin du mois, la facture les refroidit. De plus, produire de grandes quantités par jour demande des machines volumineuses qui coûtent jusqu'à 10 000 euros. Et en bord de plage, celles-ci souffrent de la chaleur et demandent beaucoup d'entretien. Les entreprises se sont donc spécialisées.