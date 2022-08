Gouffre de Padirac : à la recherche de la fraîcheur

Première étape de cette descente dans le Gouffre de Padirac, la lumière du jour se fait plus discrète et déjà la fraîcheur pointe. Nous voici totalement sous terre. Une sensation incongrue en cette période de canicule, 98% d’humidité dans l’air. À plus de 100 mètres de profondeur, l’eau des pluies vieilles de plusieurs semaines ruisselle et au milieu coule une rivière.