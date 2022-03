Gourmandise de nos régions : la madeleine de Commercy

Des quantités impressionnantes. Une bonne madeleine, c'est de la farine. Il y a également des œufs et beaucoup de beurre. Une recette qui n'a jamais changé. Dans cet atelier artisanal, c'est la production qui a évolué. L'entreprise familiale La boîte à madeleines est désormais dirigée par deux frères. En mettant les mains à la pâte, Thierry et Stéphane Zins sont passés en 20 ans de 500 kg de madeleines par an à cinq tonnes aujourd'hui. Elle doit sa forme à la coquille Saint-Jacques, moule originelle de la madeleine.