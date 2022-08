SOS Villages : le village de Monétay-sur-Allier retrouve son bar-épicerie

Clément a entièrement rénové le bar et aménagé des terrasses pour l'été, de quoi susciter l'admiration des habitants. "Il a redonné du sens au village, on vient y manger, boire le café, prendre l'apéritif, acheter son petit fromage ou sa baguette, c'est vital !", assure une cliente. "Il veut faire des animations et des dîners à thème", ajoute un autre client.