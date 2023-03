VIDÉO - Grandes marées à Saint-Malo : "On n'arrive plus à détacher nos yeux de la mer"

Pour Martine, il est impossible de s’en lasser. "J’ai mal au bras, tellement je filme depuis tout à l’heure", rapporte-t-elle. D’autres l’observent au sec comme dans un restaurant. "C’est très agréable au petit déjeuner. On n'arrive plus à détacher nos yeux de la mer", dit un homme. Après avoir submergé la digue, la marée commence à descendre. La mer se calme, et c’est au tour des surfeurs de profiter de ces vagues si parfaites.