Grandes marées : plusieurs promeneurs piégés par les eaux ce week-end

La préfecture maritime ajoute qu’il faut consulter la météo, les coefficients et les appels à la vigilance. Il est également important de se méfier de la brume et du brouillard. Autre conseil : ne sortez pas seul et informez vos proches de vos intentions. Enfin, disposez toujours d’un moyen de communication pour alerter les secours et, en cas de danger, composez le 196.