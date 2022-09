Grandes marées : la possibilité d'une île

La mer mettra une petite heure pour parcourir plus de quinze kilomètres. Cette vague porte un nom, le mascaret. "Il s'agit de l'attraction de la lune et du soleil par rapport à la terre, ce qui en fait un phénomène amplifié et qui s'accélère au fur et à mesure qu'elle se jette dans la baie. Cet événement n'arrive que dans peu d'endroits au monde", rapporte Stéphane Leroy, responsable d'accueil à l'abbaye du Mont-Saint-Michel.