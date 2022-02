Six bennes tournent depuis mardi matin dans les quartiers de la ville les plus encombrés. Ces camions se concentrent aussi sur le littoral de la ville pour éviter que les poubelles qui s'amoncellent finissent dans la mer. Beaucoup craignent aussi un impact écologique sur le littoral méditerranéen, alors que 3 000 tonnes d'ordures s'entassent aujourd'hui dans les rues de Marseille, et que le mistral devrait encore souffler très fort jusqu'à jeudi.