VIDÉO - Retraites : à Brest, les jeunes au rendez-vous de l'opération "ville morte"

C'est une foule de manifestants qui s'est donné rendez-vous ce mardi matin au centre de Brest (Finistère). Pancarte à la main, ils sont bien décidés à se faire entendre. "Je trouve que cette réforme est injuste pour les femmes et ceux qui travaillent tous les jours", rapporte un manifestant. Dans le cortège, il y a de plus en plus de jeunes mobilisés, voire de très jeunes, qui crient aussi leur indignation face à la réforme.