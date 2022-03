Grippe aviaire dans les Landes : en attendant le retour des volailles

Damien Sourbié aussi a tout préparé avant le retour de ses canards. Mais après avoir vécu quatre grippes aviaires en six ans, relancer son élevage est surtout synonyme d’inquiétude. "On repart avec les mêmes problématiques : un bâtiment qui existe pour la mise à l’abri, en croisant les doigts pour que cette année ça marche, sachant que ça n’a pas marché l’année dernière, et un vaccin qui n’est pas encore disponible", confie-t-il.