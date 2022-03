Grippe aviaire : la Bretagne touchée à son tour

À Guipry-Messac, où plusieurs bêtes ont été abattues, certains s'inquiètent. En quelques jours, 100 000 canards ont été tués en Ille-et-Vilaine et dans le Morbihan. Les agriculteurs concernés seront indemnisés, mais on craint pour la filière. Cette entreprise de transformation de canard est presque à l'arrêt. En conséquence, la société fonctionne quelques jours par semaine et la majorité des salariés sont en chômage technique.