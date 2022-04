Grippe aviaire : les aigles de Rocamadour confinés

A Rocamadour, touristes et commerçants sont déçus : "c'est vrai qu'on comptait dessus, c'est la déception, mais on fera avec", "on va visiter Rocamadour et puis voilà, on va s'adapter"... Aucun vol n'est autorisé pendant trois semaines. Ensuite, il va falloir entraîner les rapaces. La réouverture est programmée début juin, avec la naissance d'un bébé condor.