Guéthary, un village de la côte basque où il fait bon vivre

"On a tout : la montagne, la mer, deux villes différentes, l'Espagne...", confie une habitante. Avec un environnement exceptionnel, divers services et même une gare avec vue sur mer, Guéthary coche de nombreuses cases. Mais selon un restaurateur, le village n'est pas le même sans ses terrasses. La vie est douce dans la commune. Mais pour qu'elle le reste, il ne faudrait pas le crier trop fort. Depuis quelques années, les vacanciers et les nouveaux arrivants sont de plus en plus nombreux. Certains habitants craignent d'ailleurs de voir le village perdre son âme. Guéthary attire. Et en se promenant le long du bord de mer, l'on comprend mieux pourquoi.