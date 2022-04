VIDÉO - Pénurie d'huile : en Vendée, on replante du tournesol

Le conflit russo-ukrainien a entraîné une perte d'approvisionnement. La demande est forte et les cours de nombreuses productions agricoles se sont envolés. Le tournesol est donc plus attractif qu'auparavant. "On aura moins d'irrigation, donc moins de charges électriques, moins de fertilisants, et un prix de commercialisation meilleur. Ça nous permet de répondre à la demande de souveraineté alimentaire au niveau français".