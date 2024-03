VIDÉO - Nager un kilomètre dans une eau glaciale : en Haute-Savoie, une chaleureuse compétition qui demande du sang-froid

Au Lac Bleu de Morillon, en Haute-Savoie, 170 nageurs se sont affrontés dans une compétition de nage en eau froide. Le mot d'ordre pour vous donner envie d'y participer : c'est bon pour la santé.

Ils sont de plus en plus nombreux à se laisser tenter par l’aventure aux quatre coins des Pays de Savoie : nager en plein hiver dans l’eau turquoise du Lac Bleu de Morillon, au cœur de la Vallée du Giffre, en Haute-Savoie... dans une eau à 7°C. Pas par simple loisir, mais par goût de la compétition : un championnat de France open de nage en eau glacée a lieu et, pas de chance pour les plus malins, les combinaisons sont interdites.

Comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessus, les athlètes s’échauffent avant d'entrer dans l'eau pour une concentration maximale. De 50 mètres à 1000 mètres de course, ce week-end, 170 nageurs amateurs et professionnels sont venus de toute la France pour repousser leur limite. Cette pratique est venue des pays scandinaves, aujourd’hui en plein essor.

Une bonne nouvelle pour votre santé : la nage en eau froide suscite un certain bien-être et stimule le système immunitaire. Et puis il y a le plaisir des yeux : situé à 700 mètres d’altitude dans la vallée du Giffre, en Haute-Savoie, le Lac Bleu de Morillon offre un cadre naturel à couper le souffle.