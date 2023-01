Hautes-Alpes : Freissinières, petit village qui règne sur la vallée des glaces

S'immiscer dans Freissinières (Hautes-Alpes) en hiver, c'est affronter une nature glaciale mais grandiose. La bourrasque, le froid et le soleil qui éclaire uniquement l'entrée de la vallée est comme un message d'accueil et d'alerte à la fois. C'est un endroit endormi, mais tout de même exigeant. Pour défier les parois calcaires d'escalade du village, à cette période, les crampons et piolets sont indispensables. Les passionnés d'escalade et de sports extrêmes viennent du monde entier jusqu'ici pour ce plateau situé à 1 200 mètres d'altitude.