Hérault : les images spectaculaires d’un parking de supermarché labouré par les agriculteurs

La tension monte tandis que le mouvement contestataire des agriculteurs s’étend. En témoigne l’action spectaculaire menée dans la nuit du jeudi à vendredi à Clermont-l’Hérault. Le bitume du parking d’une grande surface y a été retourné à coups de pelleteuses.

Immenses tas de fumiers déversés dans des grandes surfaces, blocages d’autoroutes, pneus brûlés… Depuis plusieurs jours, des actions d'agriculteurs en colère se multiplient partout en France. Une grande démonstration de force a notamment été lancée, ces dernières heures, dans le département de l'Hérault. Dans le reportage du 13H de TF1 à retrouver en tête de cet article, une scène attire particulièrement l’attention. On y voit le parking du Leclerc Drive de Clermont-l’Hérault labouré par des engins agricoles, dans la nuit de jeudi à ce vendredi 26 janvier.

"Au bout d'un moment, quand on n'est pas écouté, les gens ont besoin de s'exprimer, a réagi Benjamin Boillat-Rami, président des Jeunes Agriculteurs de l'Hérault, au micro de France 3 Occitanie. Certains s'expriment dans le silence, d'autres ont besoin de s'exprimer en faisant des dégradations. Chacun le verra comme il le veut, mais dans tous les cas, on a besoin d'être mobilisé." De son côté, Jean-Marie Sabatier, premier adjoint au maire de cette petite commune, "comprend les réactions, mais pas les dégradations… On va tout de même continuer à les soutenir, car c'est la seule chose qu'on puisse faire".