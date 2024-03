Saviez-vous que le crayon à papier a été inventé en France, par un Normand ?

Le saviez-vous : le Normand Nicolas-Jacques Conté est l'inventeur du crayon à papier. C'est en 1795 qu'il a inventé le crayon fait de mine de graphite et argile, insérée dans un corps de bois de cèdre. Voici son histoire.

Napoléon parlait de lui comme d’un "homme universel, ayant le goût des connaissances et le génie des arts […], précieux dans un pays éloigné, bon à tout, capable de créer les arts de la France au milieu des déserts de l’Arabie". Lui, c'est Nicolas-Jacques Conté, créateur d'un objet qui nous accompagne depuis toujours, d'une couleur grisée et qui s'efface à l'envi : le crayon à papier, dont la mine est un mélange de graphite ordinaire et d'argile.

TF1

Dans un musée, où sont conservés les premiers modèles et où l'équipe de TF1 s'est rendue, on peut voir que dès 1794 (date d'invention du crayon à papier), la mine était déjà composée de graphite, d'argile et d'huile. Un mélange qui formait une pâte, comme on peut le voir dans le sujet ci-dessus.

La formule a été inventée par ce Normand qui a grandi à Sées, une ville de l'Orne. Son buste y occupe une place centrale. Pendant la Révolution, la guerre contre l’Angleterre rendait difficile l’importation en France de crayons anglais. Conté résolut le problème, trouvant dans les Alpes un gisement de graphite puis développant une recette à base de kaolin pour fabriquer des mines de meilleure qualité. Plus d'histoires dans le sujet de TF1 en tête de cet article.