VIDÉO - La folie des Seigneurs, un petit carnaval alsacien qui deviendra grand

"On peut faire les fous avec les petits", sourit un participant. "Il y a une âme, on sent que le village en fait partie", témoigne un autre. Pour chaque char, il n'y a qu'une seule règle : laisser libre cours à son imagination. Un jury très indépendant est chargé de noter les chars. Mais avant, il se réunit dans un endroit pas vraiment discret. Le comité est composé par des habitants du village. Interdiction de se prendre au sérieux. Le carnaval d'Hœrdt, incontournable en Alsace, existe depuis 70 ans. Au vu de son succès, l'avenir semble assuré.