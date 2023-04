VIDÉO - Hortillonnages d’Amiens : 8 parcelles maraîchères proposées à la location

Cette terre a quelque chose en plus que les autres. Un lieu unique au monde, à tel point que certains aimeraient s'y installer. Gaby Matar en fait partie. La métropole d'Amiens (Somme) met en location huit parcelles au total. Gaby est restaurateur, il aimerait cultiver ici ses propres légumes. "C'est une fierté d'y participer, vraiment. J'espère qu'on sera à la hauteur, c'est tout. L'avenir nous le dire", nous explique-t-il. Faisant 300 hectares, le site est exceptionnel.

Dans les hortillonnages, la culture maraîchère existe depuis 2000 ans. Mais aujourd'hui, il reste seulement sept maraîchers. La métropole choisira elle-même ceux qui vont occuper les parcelles disponibles. Les critères sont stricts. "On veut absolument que ce soit un projet qui, d'une part, privilégie les cultures diverses. Deuxièmement, il faut aussi que ce soit des méthodes agro-environnementales qui soient utilisées. Et enfin, on privilégie la vente par des circuits courts", détaille Alain Gest, président (LR) d'Amiens Métropole.