VIDÉO - Rochefort, un bijou de Charente-Maritime

La cité est un livre d'histoire et on y écrit des pages parfois inattendues. Rochefort abrite la plus grande collection au monde de bégonias, et ce n'est pas un hasard. Si vous ne connaissez pas le père Plumier, botaniste du XVIIe siècle, vous ne pouvez pas ignorer Michel Bégon. C'est lui, l'intendant de la marine de Rochefort, qui a donné son nom au bégonia.