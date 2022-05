Les vidéos de ce jardinier amateur font 1,5 million de vues chaque semaine

Pour jardiner, Pierre Berghof, qui pratique son passe-temps en amateur sur TikTok, a un outil un peu particulier : son téléphone. Il y a deux ans, pendant le confinement, cet amoureux du potager commence à publier de courtes vidéos sur le réseau social TikTok. Il donne des conseils, en musique, pour cultiver la terre. "Il y a eu un engouement assez important : plus de 600.000 personnes me suivent aujourd'hui sur TikTok. J'ai créé ce compte pour m'amuser, je ne pensais pas toucher plus de 1000 personnes. Et finalement, un an et demi après, je me retrouve avec plus de 600.000 personnes derrière moi". Sans compter que dorénavant, ses vidéos sont vues 1,5 million de fois chaque semaine.