VIDÉO - Il faut sauver les emblématiques courées du Nord

À Lille (Hauts-de-France), à l'ombre des toitures de briques se cachent d'étroites ruelles : les courées du Nord. Des impasses à l'abri des regards ou d'anciennes maisons ouvrières partagent les mêmes murs et un jardin commun. Jérôme habite l'une d'elles avec sa chienne. Il nous invite à l'intérieur. Des pièces de quatre mètres carrés sur deux étages. Un siècle plus tôt, une famille entière habitait ces lieux exigus, devenus le foyer de Jérôme, il y a 25 ans.