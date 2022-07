Louise, 70 ans, n'avait jamais vendangé aussi tôt

Une fois le muscat récolté, il faudra attendre la fin du mois d'août pour vendanger les autres cépages. Mais avec un autre problème cette fois, la sécheresse. "On n'a pas eu d'eau depuis pratiquement quatre mois. Si on n'a pas des orages assez vite, la plante n'arrivera pas à compenser et elle va chercher l'eau dans les raisins. Et là, il n'y a plus de récoltes", nous affirme un viticulteur. L'inquiétude est grande, 3 000 hectares de vignes sont menacés.