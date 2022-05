Île de Sein : le boulanger du bout du monde

Un pétrissage lent et une bonne nuit de repos plus tard, Stéphane trace sur la pâte, une croix qui servait à bénir le pain autrefois. C'est le moment d'enfourner, l'étape clé pour une longue conservation. Le pain est cuit et il l'apporte dans son café restaurant qui fait aussi, boulangerie. Il s'est lancé il y a dix ans, à la demande des habitants.