Ils font le meilleur café de France

Pour préparer le meilleur café du pays, il faut des gestes justes et le souci du détail. A 30 et 27 ans, Kevin et Charity sont devenus champions de France de café lors d'un concours organisé il y a quelques semaines. Installés à quelques centaines de mètres de la cathédrale de Reims, les deux amoureux du café se sont rencontré en Chine, pays où cette boisson est dégustée comme du vin. Kevin élabore les expresso et Charity, les cafés filtre. La mouture du grain, la température de l'eau, la filtration minutieuse permettent de révéler les arômes peu connus pour le café.