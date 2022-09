Ils font vivre les Alpes, la yodleuse des Aravis

A ses côtés, il y a Jeannie, sa plus grande fan. Elle est en charge de la vente de ses œuvres. Il y a également son fils Sasha, dix ans, qui ajoute au yodel, une rock'n roll attitude. "J'aime ce folklore et cette simplicité. On donne du bonheur", affirme Magalie. La yodleuse des Aravis et son orchestre vous donneront envie de danser, de chanter, de vous y mettre et d'emporter avec vous un peu de cet air de montagne.