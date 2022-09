Ils font vivre nos montagnes : la famille des alpages

Une fois les bêtes au grand air, place à la fabrication pour la famille au complet. Ici, on donne naissance à six fromages différents dont la star, le Reblochon fermier, testé par Honorine. Partager les gestes et le bonheur d'être en alpage, voilà leur quotidien depuis cinq générations. Le fromage à retourner, matin et soir, jusqu'à l'affinage, et les travaux de la ferme, peu importe la taille du tracteur.